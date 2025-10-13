Chile Open fue programado para iniciar la última semana de febrero en San Carlos de Apoquindo

La organización del Chile Open entregó importantes novedades con respecto a la edición 2026 del certamen, el cual como ha sido tradición, fue programado para la última semana de febrero en San Carlos de Apoquindo.

La acción arrancará específicamente el sábado 21 con la etapa clasificatoria, la cual se extenderá hasta el domingo, mientras que el cuadro principal se extenderá hasta el 1 de marzo.

Pero eso no es todo, ya que la directora del torneo, Catalina Fillol, también informó que la competición contará con Bci Seguros como sponsor principal luego de varias versiones patrocinadas por Movistar.

Al respecto, destacó que "es un socio cercano que nos ha acompañado desde los inicios del Chile Open 2020 y que siempre ha demostrado un compromiso genuino con el tenis. También queremos agradecer a Movistar quienes nos han acompañado en estos años y que han sido parte fundamental del crecimiento del torneo, en especial en el ámbito tecnológico".

Rodrigo Heredia, gerente general de Bci Seguros, resaltó que esta alianza "nos permite proyectar en Chile la experiencia internacional de nuestro principal controlador, Mutua Madrileña, que en España es patrocinador histórico del torneo ATP Masters 1.000 de Madrid. Esa trayectoria nos inspira a seguir apoyando con mayor ímpetu al tenis en nuestro país, fortaleciendo así un vínculo que une deporte, comunidad y desarrollo".

Es importante consignar que el próximo año, el certamen contará con climatización evaporativa sustentable de los espacios VIP y Village, lo que mejorará las condiciones del recinto para los jugadores y asistentes, utilizando además un menor costo energético.

