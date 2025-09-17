Chile no tuvo éxito en la apelación a la marca de Martina Weil en su eliminación del Mundial de Atletismo

Luego de la dramática definición en semifinales que dejó a Martina Weil fuera de la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo, Felipe de la Fuente, gerente técnico Federación Atlética de Chile (Fedachi), reveló que intentaron apelar al tiempo de 49,88 segundos que anotó la criolla.

En entrevista con La Tercera, sostuvo que luego de la carrera charlaron con la deportista y "revisamos en el TIC de la organización. Solicitamos las fotos del photofinish y detectamos que había una leve esperanza de apelación, ya que el corte de la cámara para Martina estaba un poco más atrás de lo que correspondía. Eso nos permitió acercar un poco más a nuestra deportista a la clasificación".

De la Fuente agregó que gracias a ese trabajo llegaron a la conclusión de que el tiempo real de la corredora nacional fue de 49”871. Sin embargo, precisó que "como el reglamento manda cerrar hacia arriba, quedó en 49”88. Logramos demostrar que el tiempo real fue de 49”869, es decir, 49”87, la misma marca que la clasificada en 8º lugar".

No obstante, puntualizó que "lamentablemente, las reglas son claras en el atletismo, y la atleta de Noruega que clasificó octava corrió en la misma marca en centésimas, pero para dirimir ese empate nos vamos nuevamente a la milésima, donde Jaeger corrió en 49”865 versus 49”869 de nuestra Martina".

"Por ende, nos quedamos fuera de esa tan ansiada final no por una centésima de segundo, sino que por cuatro milésimas de segundo", sentenció.

