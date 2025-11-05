Chile fue víctima de su falta de finiquito y perdió en su debut ante Francia en el Mundial Sub-17

Un amargo estreno tuvo la Selección chilena Sub-17 en el Mundial de Qatar. La Rojita exhibió una increíble falta de finiquito y se inclinó por un inapelable 2-0 ante Francia en la primera fecha del grupo K.

El conjunto que adiestra Sebastián Miranda desplegó buen juego durante largos pasajes del primer tiempo, particularmente antes del minuto diez, con remates malogrados de Matías Orellana (5' y 9') y Martín Jiménez (10').

La escuadra nacional no sacó el pie del acelerador y presionó con todo sobre el pórtico defendido por Ilan Jourden, quien contuvo un disparo de Yastin Cuevas (21') y sobre el final, salió mal en un despeje que no pudo ser capitalizado por el elenco sudamericano (42').

Sin embargo, pese a tener otro par de aproximaciones claras en el amanecer del complemento (49' y 51'), el "Equipo de Todos" recibió un baldazo de agua fría en el 55', con un impecable tiro libre de Christ Batola que hizo estéril la reacción del arquero Vicente Villegas.

El combinado criollo no reaccionó tras la conquista del futbolista del Troyes, lo cual fue aprovechado por "Les Bleus" para aumentar las diferencias gracias a un certero cabezazo de Rémi Himbert, sentenciando rápidamente el partido en el minuto 63.

De esta manera, Chile arrancó con el pie izquierdo su participación mundialista y quedó obligado a vencer este sábado a Uganda, cuadro africano que igualó ante Canadá y dejó como exclusivo líder del grupo K a Francia.

