Chile disputará las semifinales del Mundial de la Kings League tras golear a Alemania

En la ronda de los cuatro mejores, la Roja enfrentará a España, que derrotó a Estados Unidos por 9 a 3.

Miércoles 14 de enero de 2026 22:24
Chile clasificó a las semifinales del Mundial de la Kings League tras vencer por 8-5 a Alemania.

Para la selección chilena anotaron Matías Herrera, Matías Rojas, Mathías Vidangossy (x2), Pedro "Coloro" Canales (gol de presidente), Ignacio Herrera (gol doble) y Jorge Luna.

En la ronda de los cuatro mejores, la Roja enfrentará a España, que derrotó a Estados Unidos por 9 a 3.

Los europeos dominaron de principio a fin el encuentro y sacaron ventajas en todas las facetas del formato.

Este importante partido entre Chile y la "Furia Roja" se disputará este jueves 15 a las 18:00 horas de nuestro país.

(Imagen: @chile_kwcn)

