Chile dio vuelta el marcador con un jugador menos y le ganó el "Clásico del Pacífico" a Perú en Rusia

En una reñida nueva edición del "Clásico del Pacífico", la Selección chilena se repuso a una expulsión en el transcurso del primer tiempo para derrotar por 2-1 a su símil de Perú, en el estadio Olímpico Fisht de Sochi.

La Roja cerraba su gira en Rusia con la ilusión de sumar una nueva victoria en el país euroasiático después de haber derrotado al dueño de casa el sábado pasado. La Bicolor, en tanto, buscaba reponerse luego del empate ante los eslavos y la derrota sufrida en octubre ante los nacionales en La Florida.

Los primeros pasajes del encuentro resultaron ser favorables para el combinado criollo, que no solamente se adueñó de la posesión de balón sino que además generó algunas acciones de peligro en las inmediaciones del arco rival, complicando a los pupilos de Manuel Barreto, que lentamente fueron metiéndose en el cotejo.

Y encontraron recompensa a su repunte futbolístico en el minuto 31, cuando Álex Valera aprovechó una mala salida del "Equipo de Todos", siendo derribado en el área por Iván Román, quien fue expulsado. El propio Valera tomó la responsabilidad de ejecutar el penal, Lawrence Vigouroux se jugó para el lado contrario y los incaicos se pusieron por delante.

Pese a tener todo en su contra y desaprovechar una chance de empatar antes del descanso (45'), Chile no se desesperó y en el tramo inicial del consiguió la igualdad. Darío Osorio envió un centro desde el tiro de esquina, el cabezazo de Francisco Salinas dio en el travesaño y Felipe Loyola (53') estuvo atento para capturar el rebote y marcar el 1-1.

La conquista del hombre de Independiente le dio un nuevo aire a la escuadra que adiestra Nicolás Córdova y en el 59', Osorio robó una pelota en mitad de cancha, aceleró a fondo y se fue en demanda del pórtico defendido por Pedro Gallese, definiendo por bajo para concretar la remontada.

Con el correr del reloj, los criollos acusaron el desgaste de la desventaja numérica y le cedieron el control al adversario, que empezó a aproximarse a las barbas de Vigouroux, quien respondió de gran manera a los tiros de César Inga (69') y Bryan Reyna (86').

De esta manera, la Selección chilena cerró de buena manera un complicado 2025 y cosechó una nueva victoria bajo el mando Nicolás Córdova, quien podría perfilarse como entrenador oficial para el proceso mundialista de 2030.

(Imágenes: @LaRoja)

