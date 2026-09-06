Chile dio el batacazo y se coronó campeón del Americas Rugby Championship

Un genuino golpe a la cátedra dio este domingo Chile XV en el estadio Elías Figueroa Brander, dando vuelta un partido que tenía prácticamente perdido ante la poderosa Argentina XV para imponerse por 28-27 y se coronó campeón del Americas Rugby Championship.

La primera mitad del compromiso se jugó al ritmo que impusieron los Jaguares, que para el minuto 28 ya iba ganando por un 15-0 que parecía difícil de remontar.

Sin embargo, el dueño de casa reaccionó con un try de Santiago Videla y una posterior conversión de Matías Garafulic para estrechar las diferencias e irse 15-7 al descanso.



En el arranque del complemento, la visita se anotó con un par de tries (45' y 56') intercalados por un ensayo de Benjamín Videla y una conversión de Garafulic que ponía el pleito 27-14 en favor de los forasteros.

No obstante, los locales sacaron a relucir la garra que mostraron a lo largo de la competición y tras acortar distancias en el 68, Ernesto Tchimino (79') se hizo presente con un agónico try en el último suspiro que sumado a la cuarta conversión de Garafulic desató los festejos en el reducto de Valparaíso.

De esta manera, la escuadra nacional se quedó con su primera corona de un certamen que los argentinos habían ganado en siete ocasiones (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2019), interrumpidas solamente por un par de triunfos de Estados Unidos (2017 y 2018).

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