Chile dio el batacazo y disputará la final del Mundial de la Kings League tras vencer a España

Jueves 15 de enero de 2026 19:44
Chile derrotó en Shootouts a España, luego de empatar a 5-5 en el tiempo reglamentario, en un emocionante duelo disputado por la semifinal del Mundial de la Kings League.

Matías Herrera, Ignacio Herrera (x2), Mathías Vidangossy e Ignacio Herrera marcaron los goles del "Equipo de Todos" que les permitió avanzar a la final del certamen.

Pese a que los ibéricos mantuvieron la posesión de la pelota durante todo el encuentro, el equipo dirigido por Ignacio Gonzálezcastigó cuando tuvo que hacerlo.

La selección chilena disputará la final del torneo este sábado a las 18:00 horas, contra el ganador de la semifinal entre México y Brasil, el dueño de casa.

(Imagen: @kingsleague_mex)

