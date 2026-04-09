Chile derrotó por la mínima a Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial Sub-17 ante Ecuador

La Selección chilena Sub_17 todavía sueña con el Mundial de la categoría. La Roja derrotó este jueves por 1-0 al local Paraguay, por la cuarta fecha del Grupo A, y mantuvo sus chances en el Sudamericano que entrega boletos para la cita planetaria.

El escenario previo al pitazo inicial estaba marcado por una alta tensión, ya que una caída significaba la eliminación automática del certamen. A pesar de no exhibir su mejor nivel futbolístico durante el compromiso, el equipo logró sacar la tarea adelante al capitalizar prácticamente su única oportunidad de peligro, garantizando así, como mínimo, su presencia en el playoff clasificatorio por uno de los cupos.

La única cifra del cotejo llegó cuando el reloj marcaba los 30'. Tras la ejecución de un tiro libre, la defensa guaraní cometió un error en el despeje que fue perfectamente aprovechado por el delantero Amaro Pérez, quien conectó un certero cabezazo para inaugurar el marcador.

Durante la segunda mitad, el trámite se volvió sumamente complejo para el elenco criollo frente a un cuadro anfitrión que generó múltiples ocasiones para emparejar las cifras. La incidencia más peligrosa a favor de los locales ocurrió a los 61', momento en que una falla de coordinación entre los zagueros centrales chilenos permitió el remate de Víctor López; sin embargo, el portero Vicente Villegas logró desviar el disparo que terminó estrellándose en el poste.

El panorama se volvió cuesta arriba para los dueños de casa a los 75', instante en el que las cosas se complicaron por la expulsión del defensa Yago Portillo tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Soportando la presión hasta el final, la escuadra nacional abrochó una victoria revitalizadora que le permite sumar cuatro puntos y ubicarse en el tercer lugar del Grupo A. Esta posición asegura al menos el playoff, dado que en el peor de los casos finalizará en la cuarta plaza.

Ahora, el próximo desafío será este domingo por la última fecha frente a Ecuador, actual líder de la zona, duelo donde Chile tendrá la opción de terminar entre los dos primeros para avanzar a las semifinales del Sudamericano y clasificar de forma directa al Mundial.

(Imagen: @LaRoja)

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