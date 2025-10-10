Chile consiguió una agónica victoria ante Perú en amistoso disputado en La Florida

Una Selección chilena con varias caras nuevas pensando en el recambio para el Mundial de 2030 derrotó en el epílogo a Perú por 2-1 en el estadio Bicentenario de La Florida, terminando con una larga se sequía de triunfos y arrancó esta nueva era con el pie derecho.

Tras concluir en el último puesto de las Clasificatorias, la Roja volvía a la cancha con prácticamente el mismo contingente que estuvo en la anterior fecha FIFA pero con un cambio en la banca, ya que Sebastián Miranda sustituyó a Nicolás Córdova, quien estuvo a cargo de la sub-20 mientras duró su participación en la cita planetaria de la categoría.

El cuadro incaico, penúltimo en el proceso eliminatorio, vive un presente muy similar al del combinado criollo, con técnico interino y una amplia renovación en su plantel, destacando la convocatoria de Felipe Chávez, canterano del poderoso Bayern Múnich.

El elenco nacional fue claro y amplio dominador de las acciones en el primer tiempo, donde llegó constantemente sobre el pórtico de Diego Enríquez (2',11', 20' y 37'), pero sin mucha precisión y poco a poco la visita fue emparejando el duelo con rápidas salidas desde el fondo.

Y en medio del alza peruana llegó la apertura de la cuenta en los pies de César Inga, quien recibió el balón cerca del área, sacó a pasear a Fabián Hormazábal y con un tiro ajustado al segundo poste, superó la resistencia de un Lawrence Vigouroux que había sido poco requerido (40').

Los locales salieron al complemento en búsqueda del empate y aunque Ben Brereton Díaz erró una clara ocasión de gol en el inicio (47') y el portero debió estirarse para evitar el segundo tanto de la Bicolor (51'), "Big Ben" tuvo su revancha y conectó prácticamente en la boca del arco un centro de Vicente Pizarro (62'), rompiendo terminando con una sequía de 17 partidos sin convertir la camiseta de Chile.

De ahí en más el encuentro se mantuvo bastante parejo. Ninguno de los dos equipos hizo demasiado para quedarse con el triunfo, aunque el dueño de casa estuvo más cerca y en el último minuto de descuento, cuando todos pensaban en irse a camarines, Maximiliano Gutiérrez envió un centro rasante que conectó en propia puerta Matías Lazo (90+4'), de la escuadra nacional a los triunfos después de seis contiendas.

Ahora la Selección chilena deberá pensar en la fecha FIFA de noviembre, donde cerrará el año enfrentando a Rusia y nuevamente a Perú. Ambos pleitos se llevarán a cabo en Sochi.

