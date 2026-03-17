Chile conoció a sus rivales en el Mundial de Hockey Césped: Las "Diablas" compartirán grupo con las mejores del planeta

La selección chilena femenina de hockey césped disputará en agosto el Mundial de Bélgica y Países Bajos, luego de ganar el premundial realizado en nuestro país.

Y las "Diablas" ya conocieron a sus rivales en la cita planetaria, después de que este martes se realizara el sorteo de la fase grupal.

La escuadra nacional se enfrentará a las locales Países Bajos, el mejor equipo del planeta y actual monarca mundial y olímpico. Además, se medirá contra Australia (8°) y Japón (15°).

A estos dos elencos ya los enfrentó y los venció en el último clasificatorio realizado en el Parque Estadio Nacional. Contra las oceánicas obtuvieron triunfos por 2-1 (fase grupal) y 1-0 (final), mientras que a las niponas las derrotaron por penales australianos (shoot-outs) en las semifinales del torneo.

Los partidos de las "Diablas" en el Mundial se desarrollarán en Amstelveen (Países Bajos) y las dos primeras del grupo avanzarán a cuartos de final. En tanto, las otras dos irán a disputar las rondas que definen del 9° al 16° puesto.

GRUPOS

Grupo A

Países Bajos

Australia

Chile

Japón

Grupo B

Argentina

Alemania

Estados Unidos

Escocia

Grupo C

Bélgica

España

Nueva Zelanda

Irlanda

Grupo D

China

Inglaterra

India

Sudáfrica

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