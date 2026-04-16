Chile clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar tras aplastar a Bolivia en el Sudamericano

Con un contundente triunfo por 4-0 frente a Bolivia, la Selección chilena Sub-17 logró abrochar su anhelado pasaje al Mundial de Qatar de la categoría. Este decisivo encuentro se enmarcó en el playoff del Sudamericano que se está llevando a cabo en Paraguay, donde el equipo nacional cumplió con éxito su objetivo principal.

La escuadra dirigida técnicamente por Ariel Leporati debió disputar esta instancia de repesca luego de finalizar en la cuarta posición del Grupo A. En frente tuvieron al cuadro altiplánico, quienes cerraron su participación como terceros del Grupo B. Sin embargo, los nacionales exhibieron su mejor nivel en lo que va del torneo y no desaprovecharon la oportunidad de llevarse una victoria inobjetable.

Las cifras que estructuraron la goleada a favor del representativo criollo llegaron por cuenta de Amaro Riveros a los 32 minutos, seguido por Joaquín Muñoz (45+1'), Baltazar Oróstica (51') y, finalmente, Ignacio Cerda (90+3'), quienes sentenciaron el marcador definitivo.

En el plano defensivo, la figura de Vicente Villegas resultó fundamental. El guardameta, que pertenece a los registros de Coquimbo Unido, se vistió de héroe en el minuto 54 al contenerle un lanzamiento penal a Nabil Nacif, una acción clave que evitó mayores complicaciones para el conjunto chileno.

Gracias a esta categórica presentación, el combinado nacional aseguró oficialmente su presencia en la próxima cita planetaria que tendrá lugar en Qatar durante el mes de noviembre.

Cabe destacar que este logro representa la segunda clasificación de manera consecutiva que consigue la Roja para un Mundial Sub-17, un hito que se suma al boleto que ya habían obtenido previamente en el año 2025.

(Imagen: @LaRoja)

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