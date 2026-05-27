Ben Brereton tendría al menos cuatro clubes británicos interesados en su fichaje

Ben Brereton Díaz retornó a las filas del Southampton luego de su préstamo en Derby County, elenco donde el delantero chileno-inglés marcó ocho goles y dio tres asistencias en 41 partidos.

Pese a que actualmente se encuentra en recuperación tras someterse a una operación, el atacante ha despertado el interés de por lo menos cuatro clubes británicos que buscarían su fichaje para la próxima temporada.

Así lo dio a conocer Daily Echo, medio que aseguró que el propio Derby County, además de West Bromwich Albion, Middlesbrough y Sheffield United tendrían en carpeta a "Big Ben".

En la publicación señalaron que, si bien, Brereton tiene contrato vigente con el "Soton" hasta mediados de 2028, el cuadro albirrojo no pondría mayores trabas para su posible venta.

Cabe recordar que el conjunto santo pagó 8,3 millones de euros al Villarreal en julio de 2024 para hacerse con los servicios del oriundo de Stoke.

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