Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
¡Chile avanza en la Copa Davis! Barrios y Jarry aseguran la serie frente a Serbia

¡Chile avanza en la Copa Davis! Barrios y Jarry aseguran la serie frente a Serbia

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Barrios (378°) y Jarry (sin ranking de dobles) vencieron 6-4 y 6-4 a los Sabanov.

¡Chile avanza en la Copa Davis! Barrios y Jarry aseguran la serie frente a Serbia
Sábado 7 de febrero de 2026 19:40
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Chile sigue avanzando en la Copa Davis tras un sólido triunfo en dobles. Tomás Barrios, ubicado en el puesto 378 del ranking individual, y Nicolás Jarry, actualmente sin ranking en dobles, derrotaron a los hermanos serbios Ivan Sabanov (221°) y Matej Sabanov (222°) por 6-4 y 6-4.

El partido, disputado bajo la capitanía de Nicolás Massú, se resolvió en poco más de una hora, demostrando la superioridad de la dupla chilena en la cancha y asegurando la serie frente a Serbia. La victoria deja a Chile clasificado para los siguientes enfrentamientos del torneo.

La coordinación y estrategia de Barrios y Jarry fueron clave para el triunfo. Ambos jugadores mostraron consistencia en el servicio y gran precisión en la red, logrando controlar los momentos decisivos del encuentro y mantener a raya a los hermanos Sabanov.

Con esta victoria, Chile se enfrentará ahora a España en la siguiente fase de la Copa Davis. El equipo nacional busca continuar con su racha positiva y mantener vivo el sueño de avanzar en el torneo por equipos más importante del tenis mundial.

El triunfo refuerza la confianza del equipo chileno y su capitán, Massú. La combinación de experiencia y talento joven en la dupla nacional ha demostrado ser efectiva, dando motivos a los fanáticos chilenos para soñar con un recorrido exitoso en la Davis.

PURANOTICIA 