Chile arranca su gira en Rusia desafiando al dueño de casa en Sochi

Este sábado a contar de la las 12:00 horas de nuestro país, la Selección chilena saltará a la cancha para enfrentar a su similar de Rusia en el estadio Fisht de Sochi, en el inicio de su gira de amistosos en el país euroasiático.

En octubre pasado, en el inicio de la nueva era tras el fracaso en las Clasificatorias para el Mundial de 2026, la Roja se impuso por un ajustado 2-1 a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida, en un partido donde Sebastián Miranda reemplazó en la banca a Nicolás Córdova.

Ahora, en cambio, el DT interino oficial volvió a su puesto con la misión no solo de sumar un triunfo, sino además de dar vuelta la página luego del fracaso en el Mundial sub 20, donde el combinado criollo sorteó la frase de grupos con apenas tres puntos y apoyado en las reglas de fair play, cayendo estrepitosamente en octavos de final frente a México.

Para el choque con el combinado eslavo, el estratego preparó un cambio de esquema apostando por un sorpresivo 5-3-2, permitiendo el ingreso desde el primer minuto de Iván Román en defensa y de Darío Osorio, sacrificando a Ben Brereton Díaz y Lucas Cepeda, quines vieron acción el mes pasado ante el elenco incaico. Además, Thomas Gillier reemplazaría al portero Lawrence Vigouroux.

De esta manera,el Equipo de Todos se presentaría con Thomas Gillier; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Javier Altamirano; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

Por su parte, el cuadro local viene de igualar a uno ante la Bicolor en San Petersburgo, extendiendo a 18 duelos su invito en partidos amistosos.

