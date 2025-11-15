Chile aprovechó las falencias del rival y le ganó a Rusia en amistoso internacional

La Selección chilena supo aprovechar las ocasiones que le entregó en bandeja su similar de Rusia en el estadio Olímpico Fisht, imponiéndose por 2-0 en el inicio de su gira de amistosos en el país euroasiático.

En los momentos previos al duelo, el combinado criollo confirmó la liberación del defensa Francisco Sierralta por problemas físicos. Además, el técnico Nicolás Córdova sorprendió a todos con un impensado cambio de esquema, apostando por una defensa de cinco futbolistas.

El dueño de casa, que venía de empatar ante Perú a mitad de semana, neutralizó el juego del Equipo de Todos durante los primeros pasajes incluso tuvo dos llegadas claras antes de los diez minutos, incluyendo una doble tapa de Lawrence Vigouroux.

El partido transitaba la media hora de juego, el trámite no tenía variaciones y los locales mantenían un claro dominio, hasta que en el 33' Vicente Pizarro cortó una salida de la visita y habilitó a Javier Altamirano, quien a su vez conectó de cabeza para GonzaloTapia, quien con un zurdazo cruzado superó al portero Stanislav Agkatsev.

Los pupilos de Valeri Karpin recuperaron el control de las acciones en el segundo lapso, volvieron a exigir a Vigouroux (55') y coquetearon con la posibilidad de emparejar las cifras ante el elenco nacional, que se mantuvo atento a la posibilidad de aprovechar nuevamente un error de la defensa rival.

Y así terminó ocurriendo. El capitán Gabriel Suazo interceptó un pase en el área rusa y la pelota llegó a los pies de Ben Brereton Díaz, quien remató de primera y estiró las cifras en el 75', gol que pese a los intentos del contrario fue decisivo para sentenciar la victoria de la Roja.

De esta manera, la Selección chilena sumó su segundo triunfo consecutivo de esta nueva era post fracaso en las eliminatorias para el Mundial de 2026 y, de paso, cortó el invicto de 17 partidos que arrastraba Rusia en amistosos.

El próximo martes a las 14 horas, Córdova y sus pupilos se verán las caras con Perú en el mismo estadio de Sochi.

Rusia

Stanislav Agkatsev, Mingiyan Beveyev, Igor Diveyev, Matvey Lukin, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov (Alexey Batrakov, 23'), Matvey Kislyak, Daniil Fomin; Maksim Glushenkov, Konstantin Tyukavin, Aleksandr Golovin. (DT: Valeri Karpin)

Chile

Lawrece Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Darío Osorio, Gonzalo Tapia. (DT: Nicolás Córdova)

Árbitro: Firdavs Norsafarov (Uzbekistán)

Estadio: Olímpico Fisht, Sochi

