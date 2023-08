Charles Aránguiz y la posibilidad de volver a la Roja: "Jamás me voy a negar a una nómina"

A comienzos de semana, Charles Aránguiz puso en duda su presencia en la Selección chilena de cara a las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026, pese al buen presente que vive en Internacional de Porto Alegre.

"Sinceramente, no me veo hoy por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me da el técnico, pero me falta mucho todavía", admitió el volante nacional en conversación con AS Chile.

Sin embargo, el "Príncipe" volvió a referirse a su futuro en la Roja en diálogo con Las Últimas Noticias, al expresar: "Hoy estoy en ese camino de sumar y volver a tener mi mejor versión y no sé si eso me va a ayudar para estar en la Selección. En esos momentos no sé si estoy apto para ir a la selección, pero eso lo decide el entrenador".

"Hay jugadores que no juegan y que van a la selección y la rompen. A otros les pasa lo contrario. Pero el que decide es el entrenador. Ahora, jamás, me voy a negar a una nómina", añadió.

Además, Aránguiz dijo que no se ha comunicado con el cuerpo técnico desde el partido con Marruecos, en octubre pasado: "Desde ahí que no he conversado con el cuerpo técnico. Después de ese partido sufrí un golpe y regresé a mi club. (Eso) no está mal. Cada técnico tiene su forma de trabajar y relacionarse con los jugadores. Si no me llama, no pasa nada. A mí no me molesta".

