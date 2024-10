Charles Aránguiz sería nominado a la Roja para los duelos clasificatorios de noviembre

Si bien, Ricardo Gareca confirmó su continuidad como entrenador de la Selección Chilena, pese a los duros cuestionamientos tras las derrotas ante Brasil y Colombia, el técnico argentino se jugará el puesto en los duelos de noviembre ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, donde necesita sumar para intentar salir del último lugar de la tabla.

Y para eso, el "Tigre" sorprendería en la nómina con el llamado a Charles Aránguiz, uno de los mejores jugadores de la U en este semestre.

El volante de los azules sería incluido en la lista que entregará el DT, a pesar de que el "Príncipe" fue el futbolista que se restó de la Roja en el inicio de su proceso.

"Simplemente hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles", expresó el técnico.

En tanto, el reciente fin de semana Aránguiz respondió que "con él no hablé, con su círculo sí, pero hace seis meses. Hace 9 o 10 partidos que no estoy. Si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso, porque no he tenido comunicación con él".

PURANOTICIA