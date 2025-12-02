Charles Aránguiz descargó su furia contra dirigentes de la ANFP y el Sifup: "No quiero verles la cara"

Tras el deslucido empate cosechado ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, el mediocampista de Universidad de Chile, Charles Aránguiz descargó la artillería pesada en contra de la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Todo esto luego de que en la transmisión oficial fuera consultado sobre su participación en la "Gala del Fútbol Chileno", evento organizado por el ente rector del balompié criollo y TNT Sports y que está agendado para el próximo lunes.

"No tengo muchas ganas de ir. Defiendo a un club y este año me he sentido pasado a llevar", partió señalando el exseleccionado nacional.

En la misma línea, el puentealtino enfatizó que "no tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia (de la ANFP), del Sifup, me he sentido pasado a llevar con este club, y no quiero verle la cara a nadie".

Por último, Aránguiz subrayó que "no tengo ganas de verles la cara, darles la mano y mostrar una sonrisa mentirosa. Nos hemos sentido pasados a llevar".

Cabe recordar que a lo largo de la temporada el elenco azul reclamó constantemente por la programación de la Liga de Primera, acusando una suerte de boicot a su participación en copas internacionales.

PURANOTICIA