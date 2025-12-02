U. de Chile empató con Coquimbo y complicó su clasificación a la Copa Libertadores

En un partido caliente en las graderías y un tanto deslucido en la cancha, Universidad de Chile empató 1 a 1 ante el campeón Coquimbo Unido y se quedó sin margen de maniobra y dependiendo de otros resultados en su afán de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Desde antes del inicio del cotejo se vivía un clima tenso en las tribunas del estadio Santa Laura, donde la fanaticada del cuadro azul se manifestó en contra de la dirigencia y entregó su respaldo al técnico Gustavo Álvarez, quien anunció su salida al término de la temporada, dejando entrever un distanciamiento con la plana mayor del club.

El punto más álgido se vivió cuando se cumplió el primer cuarto de hora, momento en que la barra lanzó varias bombas de estruendo que obligaron a detener las acciones. En paralelo, se desplegó un lienzo manifestando descontento con la implementación del derecho de admisión hacia algunos fanáticos.

Al margen de estos incidentes que no pasaron a mayores y un cabezazo de Franco Calderón para los locales (30'), el encuentro no ofreció grandes emociones hasta el final de la fracción inicial, cuando el portero Gabriel Castellón salió a destiempo a cortar un centro y permitió que Martín Mundaca (42') adelantara a la visita.

La U estuvo cerca de empatar en el epílogo pero Diego Sánchez tapó el trallazo de Leandro Fernández (45+7'). Pero el elenco laico tuvo su revancha en el arranque del complemento con un penal por mano dentro del área. Charles Aránguiz fue el encargado de ejecutar y aunque en primera instancia el cancerbero le bloqueó el tiro, el "Príncipe" estuvo atento a capturar el rebote y emparejar las cifras.

El duelo tomó un aire nuevo con la conquista del volante y hubo un par de jugadas claras de gol para ambos equipos (58' y 59'). Sin embargo, el cotejo volvió a enfriarse tras una segunda interrupción en el minuto 69, esta vez por una bengala que cayó a la cancha.

Cuando se reanudó el compromiso, el conjunto universitario se adueñó de la pelota y trató de asociarse, pero sin éxito en terreno de los "piratas", que no se salieron de su libreto y con sus clásicas transiciones rápidas coqueteó en más de una oportunidad con el tanto de la victoria.

Con este resultado llegó a su fin la increíble racha de los "filibusteros", que se quedó en 16 triunfos de manera consecutiva, igualando la marca del mítico "Ballet Azul".

El "Romántico Viajero", en cambio, se estancó en el cuarto puesto con 52 puntos, a tres del codiciado Chile 2 que ostenta Universidad Católica y dos unidades menos que O'Higgins, quien tiene el Chile 4.

Por la última fecha del certamen, en simultáneo a partir de las 18:00 horas, Coquimbo Unido recibirá en casa a la descendida Unión Española, mientras que Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique jugándose su última carta para clasificar a Copa Libertadores ante una escuadra nortina que se jugará su opción de mantenerse en Primera División.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (Rodrigo Contreras, 45'), Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 63'), Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Felipe Salomoni; Lucas Di Yorio, Leandro Fernández. (DT: Gustavo Álvarez)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera (Elvis Hernández, 80'), Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani (Salvador Cordero, 89'); Matías Pavecino (Sebastián Cabrera, 89'); Cristian Zavala, Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 89'), Martín Mundaca (Benjamín Chandía, 54'). (DT: Esteban González)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

