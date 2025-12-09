Charles Aránguiz adelanta que la próxima temporada en la U. de Chile "buscaremos ir por todo"

Terminó la Liga de Primera y Charles Aránguiz fue elegido como el mejor jugador de la temporada, en la "Gala Crack" del fútbol chileno.

El "Príncipe" envió un emotivo mensaje en sus redes sociales al realizar un positivo balance de la campaña con Universidad de Chile, donde quedaron lejos del título del torneo local y alcanzaron las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Finaliza una linda temporada 2025. Si bien, no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos", comenzó diciendo el mediocampista.

"Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Defendimos y posicionamos al Club en el lugar que merece estar", añadió.

Además, reconoció el apoyo de los hinchas y sostuvo: "Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado".

Por último, sobre su futuro en medio de las negociaciones para su renovación, Aránguiz comentó: "Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece".

PURANOTICIA