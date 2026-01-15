"Chaleco" López y Del Río complicaron sus chances de podio en el Rally Dakar

El experimentado piloto nacional Francisco López complicó sus opciones de podio en los SSV del Rally Dakar luego de la undécima etapa, una donde terminó lejos de los líderes y aumentó su distancia en la general.

"Chaleco", quien en los días previos había tenido resultados ilusionantes, remató décimo marcando un crono de tres horas, 38 minutos y 22 segundos, finalizando 08'21'' después que el estadounidense Brock Heger, mientras que el argentino Jeremías González Ferioli fue segundo (+00'51'') y sueco Johan Kristoffersson tercero (+03'05'').

De esta manera, el curicano se estancó en el cuarto lugar de la clasificación (+1h55'50'') a casi media hora del francés Xavier de Soultrait (+1h27'54''), quien estaría cerrando el podio que lidera Heger.

En los vehículos Challenger, en tanto, Lucas del Río ocupó séptimo escalón con tiempo de 3h24'48'', con una diferencia de 07'21'' respecto del vencedor del día, el argentino Nicolás Cavigliasso, quien además lo superó en la tabla acumulada y le arrebató la tercera plaza al chileno (+44'04''). Ahora, el criollo marcha cuarto (+45'49'').

En la misma categoría, Ignacio Casale se adjudicó la 14a posición (+16'20''), aferrándose al séptimo puesto (+1h55'08'').

Por su parte, Hernán Garcés fue 37° en los Ultimate (+30'05''), donde se encuentra 27° de la general (+5h27'35'').

La penúltima etapa de la exigente competencia motor se disputará este viernes con 346 kilómetros de especial entre Al-Henakiyah y Yanbu.

