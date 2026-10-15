CF Montreal de Alexis Sánchez sufre dura goleada y queda en el fondo de la Conferencia Este de la MLS

Un complejo momento atraviesa el CF Montreal de Alexis Sánchez en la Major League Soccer (MLS). La noche del miércoles, el conjunto canadiense sufrió una contundente derrota por 3-0 como local ante el Atlanta United, resultado que lo dejó en el último lugar de la Conferencia Este.

Además, el equipo del delantero chileno sumó cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en la competencia, por lo que se mantiene con 24 puntos, a seis de su rival de la jornada.

El tocopillano fue titular, pero no logró evitar la caída de su equipo y fue reemplazado a los 81 minutos. En la vereda contraria, el defensa nacional Paulo Díaz disputó todo el encuentro con el Atlanta United y tuvo una destacada actuación.

Los goles del conjunto visitante fueron obra de Miguel Almirón, a los 22 minutos; Giuliano Galoppo, a los 42'; y Breel Embolo, a los 60', quienes sellaron el triunfo del equipo de Atlanta.

El Montreal de Sánchez volverá a la acción este sábado, cuando visite al Seattle Sounders. Por su parte, el Atlanta United de Díaz jugará ese mismo día frente al Inter Miami de Lionel Messi.

PURANOTICIA