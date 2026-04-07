César Villegas profundiza sobre su postulación a la presidencia de la ANFP: "Voy por mejorar el alicaído fútbol chileno"

César Villegas quien preside a Deportes Limache, reafirmó su voluntad de competir por el cargo que hoy ocupa Pablo Milad en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), planteando como objetivo principal "mejorar el alicaído fútbol chileno".

Durante una entrevista concedida al espacio radial Golazo de UCV Radio, el directivo puso como ejemplo su gestión en el cuadro "tomatero" para proyectar su posible labor en la presidencia de la ANFP.

Villegas sostuvo que "quiero demostrar que así como con Limache lo que pudimos hacer en una década: de tomar un club en la tercera división y hoy día estar peleando un campeonato en la máxima categoría. Es porque con las cosas con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y con humildad se pueden hacer".

En el diálogo, el dirigente no eludió el análisis sobre el presente del balompié nacional bajo la conducción actual, señalando que "la verdad los resultados están a la mano. Y más aún cuando uno ve estadísticamente, este fue el proceso eliminatorio más malo de la historia del fútbol, salimos últimos".

Si bien el mandamás de Limache precisó que la responsabilidad no recae exclusivamente en Milad, a pesar de su rol como máxima autoridad, sí cuestionó la conformación de su equipo de trabajo. A su juicio, "lamentablemente él no se rodeó de buenos asesores, de buenos gerentes".

Finalmente, Villegas se refirió a la posibilidad de contactar a Manuel Pellegrini para comandar a la Selección Chilena, condicionando cualquier movimiento a la realidad financiera de la federación. "Hay que ver el tema de billetera. Si yo tengo diez y me piden cien, es imposible traerlo. Empiezo por descarte. Me interesaría Manuel Pellegrini, pero así como traje a Jean Meneses, que Víctor (Rivero) lo quería, tengo que decir: 'Mira, esto es lo que tengo y si esto te interesa podríamos negociar'", concluyó el dirigente.

(Imagen: Prensa Deportes Limache)

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