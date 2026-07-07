César Pinares ya tendría nuevo club en Chile para el segundo semestre tras dejar D. Limache

César Pinares partió sorpresivamente de Deportes Limache en abril, pero ya habría encontrado nuevo club de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Según dio a conocer el medio partidario "Tanoticias", el volante se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano, lo cual debería oficializarse en las próximas horas. Incluso, el citado medio aseguró que ya se sumó a los entrenamientos del cuadro floridano.

"Es nuevo jugador de Audax Italiano. Ya entrenó con sus nuevos compañeros", sostuvo la publicación a través de sus redes sociales.

"Firmó hasta fines de 2026 con opción a otro año más", añadió el citado medio sobre el exmediocampista de Universidad Católica y Colo-Colo.

De esta manera, Pinares defenderá por segunda vez en su carrera a un cuadro de colonia, pues ya había jugado en Unión Española, además, de sumar pasos por el "Cacique", Deportes Iquique, la UC, San Luis de Quillota y Santiago Morning.

En tanto, en el extranjero el mediocampista militó en el Chievo Verona de Italia, en Olympiakos Volos de Grecia, el Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos, Gremio de Brasil y el Altay SK de Turquía.

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