César Pinares fue oficializado como nuevo refuerzo de Audax Italiano hasta fines de 2026

Un par de meses después de su sorpresiva salida de Deportes Limache, César Pinares fichó por Audax Italiano y este miércoles entregó sus primeras impresiones de su nuevo equipo.

En conversación con los medios oficiales del cuadro de colonia, al que se unió hasta fines de 2026, el volante se mostró "muy contento de llegar al club, que se hayan fijado en mí y hayan puesto su confianza para que venga a aporta".

"Me recibieron muy bien mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja acá en el club. Me sentí muy cómodo", sumó el futbolista de 35 años.

Por último, el exseleccionado nacional remarcó que "todavía sigo con muchas ganas de conseguir logros importantes. Sé las metas que tiene el club, trabajaré para buscar mi mejor versión".

Antes de su inesperada partida del elenco "cervecero", Pinares alcanzó a disputar doce encuentros en la presente temporada, registrando un gol y cero asistencias.

Cabe recordar que Audax Italiano marcha 13° en la Liga de Primera con 16 puntos, tres por arriba de la zona de descenso. Además, en Copa Chile es segundo sel Grupo G con nueve unidades y tiene buenas posibilidades de avanzar a octavos de final.

(Imágenes: @audaxitaliano)

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