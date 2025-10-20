César González de D. Iquique fue denunciado por insultar a sus propios hinchas tras la derrota ante O'Higgins

En Deportes Iquique están sufriendo con todo en estos últimos días. Es que tras quedarse sin entrenador y perder un duelo clave contra O'Higgins, los "Dragones Celestes" ya ven cada vez más cerca el descenso a la Primera B.

Los hinchas hicieron sentir toda su indignación al final del cotejo, lo cual llevó a que el jugador César González se enfrentara con personas de su propia hinchada y fuera, incluso, denunciado por el informe arbitral del juez Juan Lara.

"Finalizado el encuentro y una vez que ambos equipos se habían retirado del terreno de juego, el jugador N°17, Sr. César González, del club Deportes Iquique, se vio involucrado en una confrontación verbal con integrantes de la barra local", consignó el réferi en el documento.

"El jugador profirió expresiones de carácter ofensivo e insultante, diciendo, ‘Dímelo a la cara, conch…, maricón cul…, eres un cagón de mierda, conch…’, hacia la barra, generando un ambiente de tensión y alteración del orden tras la finalización del compromiso deportivo", añadió.

Ahora habrá que esperar si el delantero será castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras la denuncia del árbitro.

