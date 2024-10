Cerca de 14 mil corredores fueron parte de Maratón de Viña del Mar que se transformó en el epicentro del running

El PUMA Maratón de Viña 2024 celebró este domingo su décima edición, reafirmándose como uno de los eventos deportivos más importantes de Chile. Cerca de 14,000 corredores participaron en las distancias de 42K, 21K y 10K, convirtiendo a Viña del Mar en el epicentro del running. Esta edición fue especialmente significativa, ya que fue la primera vez que el evento se certificó como Carbono Neutral, reflejando el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Ganadores de los 42K

El chileno Matías Silva se alzó con la victoria en los 42K, la distancia reina de la maratón, con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 17 segundos. En una reñida competencia, Silva se enfrentó al argentino Eulalio Muñoz, quien llegó 22 segundos después. Ambos corredores mantuvieron una intensa lucha a lo largo de la carrera, intercambiando posiciones hasta los últimos kilómetros.

“Fue una carrera estratégica. Al kilómetro 40 decidimos darlo todo. Me motivé a mí mismo, gritándome para sacar fuerzas. Eulalio es un rival muy fuerte y fue una batalla de respeto hasta el final”, relató Silva. Este triunfo es especialmente valioso para el corredor chileno, quien superó meses difíciles marcados por lesiones.

En la categoría femenina, la peruana Aydee Loayza completó su primera maratón en Viña con un impresionante tiempo de 2 horas, 35 minutos y 39 segundos. Proveniente de Cusco, Loayza destacó la belleza del recorrido y las condiciones climáticas, que permitieron una carrera óptima.

“El clima y la ruta fueron perfectos. Al principio, el cuerpo se sentía un poco frío, pero poco a poco fuimos soltando y los últimos kilómetros los corrimos con fuerza”, comentó Loayza. La atleta subrayó la importancia de la mentalidad en una carrera de 42K: “A veces, el cuerpo ya no responde, pero es la mente la que te impulsa a seguir adelante”.

Durante la premiación del 42K, se entregó el prestigioso premio "Ítalo Caimi", que reconoce a los mejores maratonistas originarios de la Región de Valparaíso. Este año, el galardón fue para Luis Geraldo Barra y Paula Aguayo, destacando el esfuerzo local en una competencia de alto nivel.

Compromiso con la sustentabilidad

Este año, el PUMA Maratón de Viña 2024 se certificó como Carbono Neutral, un hito importante en sus diez años de historia. La organización implementó diversas medidas para minimizar su impacto ambiental, como la reducción de residuos y el uso de materiales reciclables en los kits entregados a los corredores. Esto refleja el compromiso de Viña del Mar por hacer del evento no solo una fiesta deportiva, sino también una contribución positiva al entorno natural.

"Este año celebramos no solo una década de historia, sino también un compromiso firme con el futuro de nuestro planeta. Ser la primera maratón certificada como Carbono Neutral en Chile nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo un evento que no solo inspira a los corredores, sino que también marca un precedente en la sostenibilidad. Queremos que el Puma Maratón de Viña trascienda, no solo por su calidad deportiva, sino por su impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente”, señaló la Directora Ejecutiva de ProKart, Francisca Aguirre.

El operativo de seguridad fue respaldado por Carabineros, la Armada de Chile y personal médico especializado, quienes velaron por el bienestar de los participantes. Además, se implementó el Sistema de Alerta de Eventos (SAE) para informar en tiempo real sobre las condiciones climáticas y cualquier eventualidad en el recorrido.

A lo largo de la carrera, los corredores contaron con nueve puntos de hidratación distribuidos estratégicamente, así como dos puntos de asistencia médica en la meta y la rotonda de 15 Norte. Al finalizar, Unimarc se encargó de distribuir frutas frescas a los participantes, garantizando su recuperación tras el esfuerzo físico.

PURANOTICIA