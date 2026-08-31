Cecilio Waterman tras terminar como arquero en el triunfo de U. de Concepción ante la U: "Por suerte, no me patearon"

Cecilio Waterman se robó todas las miradas en el triunfo de Universidad de Concepción por 2-1 ante Universidad de Chile, pues el delantero panameño anotó un gol y sobre el final del partido, terminó de arquero tras la expulsión de Jorge Broun.

Tras la victoria, el atacante reconoció en quienes se inspiró en calidad de golero: "Mi mejor amigo panameño es (Luis) Mejía, toda una vida con él en la selección. Y bueno, también tengo mi amigo en Coquimbo, el "Mono" Sánchez, que es un personaje".

Además, confesó que ya tenía una experiencia en el puesto: "La otra vez hicimos un trabajo de reducido, fui al arco e hice un par de tapadas. Ahora no quedó de otra de ir al arco y no me patearon por suerte, sirvió para ganar".

En tanto, el técnico del "Campanil", Cristián Muñoz valoró la actuación de Waterman: "No venía de una racha goleadora, le había costado hacer goles, pero es un jugador determinante".

"Cuando está en su mejor momento, jugó extraordinario, se entendió muy bien con Funes Mori, que viene recién llegando. Hicieron a la perfección lo que les pedimos", sentenció "La Nona".

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