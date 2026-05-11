Cecilia Pérez rompe el silencio tras operativo de la PDI en el CDA: "A la Universidad de Chile no se le toca"

En el marco de las diligencias investigativas por el denominado Caso Sartor, el cual vincula al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, las instalaciones del CDA sufrieron una intervención por parte de la Policía de Investigaciones. Este operativo policial impactó a Universidad de Chile a principios de la semana pasada.

Para esclarecer el escenario judicial que rodea a la institución, la actual presidenta de la concesionaria a cargo del equipo estudiantil alzó la voz durante la jornada dominical. En dicha instancia, Cecilia Pérez abordó en profundidad los hechos ocurridos en el recinto deportivo.

Al evaluar el impacto de la situación, la ex ministra del Deporte entregó su perspectiva sobre cómo se manejó la crisis internamente: "Fue una semana compleja en los extradeportivo, en lo deportivo el plantel, cuerpo técnico y la gerencia de Manuel (Mayo) han tenido claridad. Hay que mantener todo separado para que el plantel masculino y femenino puedan concentrarse y que les vaya bien".

Respecto al momento exacto en que los detectives ingresaron al complejo, la timonel azul relató su experiencia personal y el efecto en los trabajadores de la institución. "Sin duda fue desagradable para los funcionarios y funcionarias. Yo estuve todo el día hasta que se fue el último de nuestros funcionarios", complementó.

Como parte de sus declaraciones, la directiva comunicó que ya se ingresó una petición de concurso de quiebra dirigida a Sartor. Sobre este punto y la defensa de la entidad laica, sentenció: "Mo tiene propiedad en las acciones ni cuotas del fondo de inversión privado Tactical Sport. Les puedo decir que voy a defender al club con valentía y todas las garras que correspondan. Porque a Universidad de Chile no se le toca, ni se le pasa a llevar ni a sus hinchas, ni a sus funcionarios".

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