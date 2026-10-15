Cecilia Pérez niega cambio de nombre de la U. de Chile y desmiente conflicto con Jorge Uauy

En los últimos días se dio a conocer que en Azul Azul manejaban supuestamente cambiar el nombre del club Universidad de Chile a "Leones" para seguir compitiendo, todo esto a raíz de la incertidumbre sobre el futuro de la concesión.

Sin embargo, la presidenta de sociedad anónima, Cecilia Pérez, salió al paso de la información y descartó tajantemente haber analizado el cambio de nombre.

En ese sentido, reclacó que "ni siquiera en tono de broma se ha discutido en el directorio un posible cambio de nombre".

"El convenio, que ya lleva 20 años, con seguridad tendrá mejoras en favor de ambas partes, y la U seguirá siendo siempre la Universidad de Chile", añadió.

Además, la exministra del Deporte descartó un supuesto conflicto con Jorge Uauy, candidato a presidencia a la ANFP, en medio de la reunión con FIFA para avanzar en la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol.

"No es efectivo que la presidenta de Universidad de Chile se haya enfrentado o que haya tenido un diálogo particular con el candidato Jorge Uauy, durante la reunión efectuada el miércoles en la ANFP", se expresó en la misiva.

PURANOTICIA