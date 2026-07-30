Cecilia Pérez golpea la mesa ante incertidumbre sobre su mandato en Azul Azul: "Tenemos la convicción de seguir"

Este jueves se realiza la formalización de Michael Clark, expresidente de AZul Azul, y otros miembros del grupo financiero por el caso Sartor AGF, situación que es tema en Universidad de Chile.

Por eso, la actual presidenta del conjunto estudiantil, Cecilia Pérez, sacó la voz ante la incertidumbre que existe sobre su mandato en la sociedad anónima y el futuro del directorio.

"¿Por qué tendría que ser algo distinto? (que no sigamos). La ley es muy clara, tenemos un mandato y tenemos la voluntad y convicción de seguir trabajando adelante frente a la adversidad, que sin duda es más difícil. Lo más fácil es dar un paso al costado, pero acá yo, y muchos directores, tenemos el mismo compromiso y cariño por esta institución y sobre todo la responsabilidad", expresó a los medios.

"He estado conversando con todos estos días, dando tranquilidad. Sabemos que no es un momento fácil, no es agradable, pero frente a eso más unidos que nunca a seguir sacando adelante al club y responder como directorio que es lo que nos corresponde", añadió la ex ministra del Deporte.

Consultada nuevamente sobre si cree que seguirá al mando de Azul Azul, Pérez golpeó la mesa: "Tengo la certeza de que tenemos un mandato legal, una responsabilidad institucional y lo vamos a ejercer hasta el último día".

Además, se refirió a las duras críticas al capitán Marcelo Díaz por el apoyo que le dio un tiempo a Clark: "Lo que ha pasado con Marcelo Díaz lo encuentro condenable, la incitación al odio lo encuentro injusto y doloroso. Si me tengo que parar acá para defenderlo, lo voy a volver a hacer. Situaciones y escenarios de la vida se dan en ciertas cirscunstancias. Él lo hizo en ese momento, pero no avala la violencia digital que él ha vivido".

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