Universidad Católica actualizó el parte médico de Zampedri tras fuerte golpe en su rostro

Universidad Católica entregó una actualización del estado de salud de su capitán Fernando Zampedri, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 35 del partido con Deportes Limache después de un rodillazo de Misael Llantén en su rostro.

A través de redes sociales, el elenco cruzado detalló que el goleador histórico del club "pasó buena noche en su domicilio hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo".

Asimismo, desde la tienda estudiantil indicaron que "el escáner al que se sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo".

Eso no es todo, ya que la UC señaló que "la mañana de este domingo Fernando Zampedri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache".

Previamente, la esposa del "Toro", Fernanda Benavidez, había compartido una foto junto al argentino-chileno y dio cuenta de que se encontraba en buen estado, aunque muy probablemente deberá jugar con una máscara.

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