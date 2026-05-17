Cobresal resucita y le ganó a una complicada Universidad de Chile

Hace rato que Cobresal está en crisis deportiva. La escuadra de Gustavo Huerta fue eliminada de la Copa Sudamericana en su fase nacional y también de la Copa de la Liga. Y en la Liga de Primera, las cosas no han ido mejor: siete derrotas consecutivas lo mandaron a los bajos fondos de la tabla.

Pero no hay mal que dure tanto y los mineros por fin este domingo volvieron a celebrar no sólo porque volvieron a los triunfos, sino que por conseguirlo con un golazo y ante un rival de alcurnia: Universidad de Chile en El Salvador.

Cobresal, eso sí, debió bregar para conseguir los tres puntos.

El control de la pelota y, por ende, de la composición del partido, fue de los azules desde el comienzo, aunque ello costó que se transformara en visitas contundentes al arco minero. La poca claridad en la estocada final, el apresuramiento en algunos casos, y la buena respuesta del arquero Alejandro Santander fueron razones por los cuales la U debió quedarse sólo con las buenas intenciones.

El cuadro minero, tanto, jamás ocultó sus intenciones de contener al rival que provocar desbarajustes ofensivos. Steffan Pino jugó muy alejado del área para colaborar en labores de recuperación y sólo las corridas de Julián Brea por la izquierda -que tuvieron así contenidas las subidas de Fabián Hormazábal- dieron cuenta de alguna intención de Cobresal por buscar la opción del gol.

Pero el panorama cambió para los dueños de casa con la entrada de Bryan Carvallo. El volante se posicionó como enlace, empezó a involucrar a sus compañeros en intenciones más ofensivas lo que hizo el encuentro más abierto porque también abrió la posibilidad de contraataques de Universidad de Chile.

El duelo se definió, aunque sea un despropósito, con una instancia de brillantez: la que tuvo Steffan Pino para convertir un soberbio gol de tiro libre (76’).

La U no se pudo sacar ese cachetazo. Fue con todo arriba, pero Cobresal resistió a pie firme. No quería perder un triunfo lleno de reivindicaciones.

Cobresal (1)

Alejandro Santander; Aaron Astudillo (Esteban Valencia, 71’), Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval (Antonio Castillo, 71’); César Yanis, Agustín Nadruz, Benjamín Valenzuela (Guillermo Pacheco, 46’), Julián Brea (Christian Moreno, 97’); Steffan Pino y Franco Frías. (Bryan Carvallo,46’) DT: Gustavo Huerta.

Universidad de Chile (0)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas (Felipe Salomoni, 82’); Israel Poblete, Charles Aránguiz (Javier Altamirano, 66’), Agustín Arce (Lucas Barrera, 73’); Maximiliano Guerrero (Lucas Assadi, 66’), Juan Martín Lucero (Eduardo Vargas, 66’) e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Liga de Primera (Fecha 12).

Estadio: El Cobre.

Gol: Steffan Pino (CS, 76’) de tiro libre.

Árbitro: Franco Jiménez.

PURANOTICIA