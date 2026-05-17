Cae otro DT: Jaime Vera es despedido de la banca de Rangers

No va más. Pese a los galones que traía tras subir con Puerto Montt a la Primera B la temporada pasada, el DT Jaime Vera fue cesado en su cargo al mando de la banca de Rangers de Talca.

Tras la caída de los piducanos el sábado ante Unión San Felipe por la Liga de Ascenso, la dirigencia del equipo decidió prescindir de Vera quien no pudo lograr victoria alguna desde que se hizo cargo del equipo.

Con este despido, Rangers buscará ahora su tercer entrenador esta temporada ya que había empezado el campeonato con Erwin Durán en esa labor.

De acuerdo a los trascendidos, la directiva talquina estaría inclinada a ofrecer la banca del equipo al DT Ivo Basay.

PURANOTICIA