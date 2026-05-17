Colo Colo más puntero que nunca: Goleó a Ñublense y se escapa 5 puntos

Fue una actuación de esas que la hinchada exigía. Donde Colo Colo no sólo tocara y tocara, sino que también fuera macizo, demoledor. Intratable.

Y ante Ñublense lo fue. Ganó por 6-2 y se consolidó como exclusivo puntero del torneo.

Lo de los albos fue como para exponerlo como lo más completo desde que Fernando Ortiz es su DT. Y ante un rival de buen nivel.

Como no ha pasado con habitualidad, esta vez los albos comenzaron no sólo teniendo la posesión de la pelota, sino que también tejiendo buenas llegadas que elevaron la temperatura del Monumental.

Frente a un rival más que sorprendido, confundido, Colo Colo fue llegando cada vez con más ahínco y logro ponerse en ventaja de 2-0 con un gol donde la presión jugó un papel importante (en el tanto de Leandro Hernández) y donde también quedó de relieve el “trabajo de la semana” (en el gol de Joaquín Sosa).

Esa diferencia activó en la banca sureña un par de instrucciones que terminaron en la liberación de los laterales-volantes.

Fue un acierto para Ñublense porque así no sólo logró descontar rápidamente, sino que dejó el encuentro en modo de tensión.

Pero eso duró poco.

Al inicio de la segunda fracción, Javier Correa alargó las cifras y si bien vino otro descuento -esta vez con un autogol de Arturo Vidal- lo cierto es que el segundo tiempo de los albos fue para ponerlo en un marco.

Un concierto donde todos los albos terminaron cantando como hace tiempo no lo hacían.

Colo Colo (6)

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal (Javier Méndez, 78’), Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Diego Ulloa (Erick Wiemberg, 73’); Álvaro Madrid (Claudio Aquino, 78’), Felipe Méndez; Leandro Hernández (Lautaro Pastrán, 73’) y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Ñublense (2)

Nicola Pérez; Diego Céspedes (Gabriel Graciani, 46’), Osvaldo Bosso, Felipe Campos; Diego Sanhueza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovanny Campusano; Matías Plaza; Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 46’) y Giovanny Ávalos (Christian Mansilla, 78’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 12).

Estadio: Monumental.

Goles: Leandro Hernández (CC, 13’), Joaquín Sosa (CC, 30’), Diego Sanhueza (ÑB, 35’), Javier Correa (CC, 46’ y 62’) el segundo de penal, autogol de Arturo Vidal (NB, 49’), Arturo Vidal (CC, 57’) y Lautaro Pastrán (CC, 76’).

Árbitro: Mathias Riquelme.

PURANOTICIA