Castrilli tilda de "mediocre" la explicación de Tobar tras polémica por patada de Campusano a Altamirano

La polémica quedó instalada en el fútbol chileno luego de que el árbitro del partido entre Ñublense y Universidad de Chile, Cristian Galaz, pasara por alto un fuerte planchazo de Jovanny Campusano sobre Javier Altamirano, jugada que ni siquiera fue sancionada como falta.

Frente a la magnitud del revuelo causado por esta jugada, el actual jefe de la comisión de árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, tuvo que salir a hablar públicamente para entregar su respaldo al colegiado en su determinación de omitir la acción.

En conversación con el programa Círculo Central, el exjuez argumentó su postura explicando: "Claramente se topa con la pierna del jugador. Es un movimiento natural con fuerza. El jugador (Altamirano) aparece de improviso por el costado mientras el otro intenta rechazar".

En esa misma línea y profundizando en su análisis, aseguró que "si hacemos un close up y nos centramos en el punto de contacto, se ve una brutalidad, pero tenemos que entender que el jugador quiere rechazar y se topa con la pierna del rival que quiere bloquear".

Sin embargo, su declaración solo avivó la controversia y se encontró con la inmediata réplica de su antecesor en el cargo. A través de su cuenta de X, el argentino Javier Castrilli lanzó un dardo directo hacia Tobar.

El exjefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno fue categórico en su crítica y sostuvo: "Tan mediocre es sostener que ‘no hubo intención’ como mediocre es apuntar que, al no haber intención, ‘se juega antes el balón’ justificando las graves consecuencias. Mediocres".

En la misma publicación, el exréferi FIFA comparó la falta de Campusano con una recordada acción ocurrida por Copa Libertadores. En dicha oportunidad, el futbolista de Boca Juniors, Marcelo Weigandt, le propinó una patada al delantero de Universidad Católica, Justo Giani, la cual tampoco fue acreedora de una tarjeta roja.

(Imagen: ANFP)

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