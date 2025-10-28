Castellón dice que la U "sentirá" la baja de Assadi ante Lanús: "Estaba siendo determinante"

Universidad de Chile ya dejó atrás la derrota sufrida en el clásico ante Universidad Católica y se enfoca de lleno en el crucial duelo de este jueves ante Lanús en Argentina, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Gabriel Castellón, portero de los azules, anticipó el cotejo ante el conjunto granate. En ese sentido, lamentó la sensible baja de Lucas Assadi, una de las figuras del equipo y quien se perderá el encuentro por lesión.

"Yo creo que en cuanto al reemplazo (de Assadi), esa pregunta es para el profe, él sabe quién puede suplir las características de Lucas. Obviamente, para nosotros es una baja muy sensible, Lucas está teniendo un buen rendimiento, está siendo un jugador muy determinante para nosotros y obviamente vamos a sentir esa esa baja, pero creo que igual cada uno de nosotros nos estamos preparando de buena manera para poder también tener nuestra oportunidad. Lamentablemente siempre se abren las oportunidades con alguna lesión de algún compañero, pero creo que estamos preparados, estamos motivados, estamos muy contentos también de jugar esta fase", expresó el cancerbero en conferencia de prensa.

Pese a la lesión y a la caída ante la UC, el meta sostuvo que "las sensaciones siempre han sido positivas. El mensaje que nos ha entregado el profe es el que no podemos como bajar la cabeza porque termina un partido y ya tenemos que estar pensando en el otro. Jugamos, estamos jugando cada tres días, entonces sacar lo que hicimos en el partido (contra los "cruzados") para después no cometer esos errores en el que viene".

Sobre el compromiso ante Lanús, Castellón adelantó que esperan un duelo similar al de la ida en el Estadio Nacional: "Creo que puede ser un partido un poco parecido. Creo que ellos, obviamente, cuando uno tiene la responsabilidad de ser local, tiene que salir a buscar un poco más el partido. Yo creo que ellos también van a van a poder salir a buscar un poco más el partido, van a quedar un poco más de espacios, pero también son como las ideas de los equipos".

"Creo que el partido de ida quedó demostrado que nosotros jugamos así y la mayoría de los partidos los hemos jugado así. Creo que esperamos eso de jugar con la hinchada de ellos, en su estadio, pero siempre, de lo que pase en la externa, nosotros no nos preocupamos mucho, solamente nos preocupamos de lo que pasa adentro de la cancha y al final somos siempre 11 contra 11", sentenció.

