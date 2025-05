Carlos Palacios y su peor momento en Boca Juniors: aseguran que "se desencantaron" y que partirá del club

Después de un buen comienzo y deslumbrar a la prensa argentina, Carlos Palacios vive su peor momento en Boca Juniors. El chileno viene de fallar un gol increíble en la dura eliminación de Boca Juniors en el Torneo de Apertura trasandino ante Independiente de Avellaneda.



Esa jugada le pasaría la cuenta de gran manera al ex Colo Colo, además de sus polémicas extrafutbolísticas, porque en las últimas horas desde Argentina dieron a conocer que la "Joya" desencantó a la dirigencia del cuadro xeneize y que no seguiría en el club y que partiría antes del Mundial de Clubes.



"Los jugadores que no juegan más en Boca Juniors son Luis Advíncula, Marcos Rojo y Carlos Palacios", expresaron desde el programa Picado TV.



"Tres mercados de pases pelearon por él y en diez partidos se dieron cuenta que al peda lo pelearon. Se desencantaron. Sorprendió, no sé si por cómo rindió", añadieron sobre la situación de Palacios.



Por último, añadieron: "Ahora no es intransferible. No sé si lo venderán en cinco palos, pero está en venta. Esto demuestra que ya no hay intocables".

