Carlos Palacios vuelve a ser citado en Boca Juniors tras superar lesión que lo marginó gran parte del semestre

Carlos Palacios está cada vez más cerca de regresar a las canchas con Boca Juniors. Luego de perderse gran parte del primer semestre debido a una lesión en la rodilla derecha, que incluso lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica, el delantero chileno volvió a ser considerado por el cuadro xeneize.

El ex Colo-Colo y Unión Española regresó a la nómina de Boca Juniors para el amistoso de este miércoles frente a Athletico Paranaense de Brasil, lo que marca un importante paso en su proceso de recuperación.

Aprovechando el receso por el Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica, Palacios ha trabajado para recuperar su mejor condición física y ya aparece nuevamente como una alternativa para el conjunto boquense.

Ahora, el atacante nacional buscará aprovechar la pretemporada para convencer al nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, y así pelear por un lugar en el equipo de cara al segundo semestre de la temporada.

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