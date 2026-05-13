Carlos Palacios vuelve a entrenar con normalidad y reaparecería en partidos cruciales de Boca Juniors en Copa Libertadores

El retorno a la actividad competitiva en Boca Juniors está cada vez más cerca para Carlos Palacios. Esto ocurre luego de que el futbolista superara la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante febrero, a raíz de una sinovitis que afectó su rodilla derecha.

Durante este martes, el mediocampista logró finalizar la práctica a la par de sus compañeros en el plantel "xeneize". Gracias a esta evolución física, el jugador se perfila como una carta válida para el conjunto argentino pensando en los decisivos compromisos que cerrarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dichos encuentros se disputarán en condición de local: primero contra Cruzeiro el martes 19 de mayo, y posteriormente ante Universidad Católica el jueves 28 del mismo mes.

Los medios de comunicación al otro lado de la cordillera ya dan por hecho que el exjugador de Colo-Colo y Unión Española se encuentra totalmente a disposición del cuerpo técnico. Su presencia cobra especial relevancia para el certamen continental, tomando en cuenta que la escuadra boquense ya quedó eliminada en el campeonato de la liga local.

Reflejando este escenario, el reconocido diario Olé dedicó un espacio al atacante con el siguiente titular: "El refuerzo en el ataque que sumó Boca para sus dos finales por la Libertadores". En la misma línea, el periódico deportivo complementó su análisis afirmando que "Palacios asoma como una variante fundamental para recuperar el desequilibrio individual del equipo".

Finalmente, la citada publicación profundizó sobre las opciones tácticas que se abren con su regreso, señalando: "El DT deberá decidir si lanza a Palacios desde el arranque o si lo lleva al banco para que sea el revulsivo en el segundo tiempo. Lo que es seguro es que, para el duelo trascendental del martes 19 en la Bombonera, Boca vuelve a tener al chileno listo como alternativa para saltar al césped".

(Imagen: @carliitospalaciios00)

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