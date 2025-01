Carlos Palacios viaja a Argentina para sumarse a Boca Juniors y avisa que "estoy con ganas de conquistar muchos títulos"

Carlos Palacios partió de Colo-Colo para vivir una nueva experiencia en el fútbol internacional, esta vez en Argentina como nuevo fichaje de Boca Juniors.

Previo a su viaje rumbo a Buenos Aires, el chileno se mostró ilusionado con vivir una gran etapa en el poderoso cuadro "xeneize".

"Un año nuevo, un año diferente vistiendo una camiseta pesada, una camiseta importante que conlleva muchas cosas. Estoy con ganas de disfrutar, de jugar en La Bombonera y obviamente de conquistar muchos títulos", expresó "La Joya" en conversación con ESPN.

"Todos sabemos que Boca es uno de los equipos más grandes del mundo y conlleva muchas cosas. Es un ambiente muy pesado, muchos mensajes, pero me he sentido muy bien, solo espero que me vaya bien y responder a la gente dentro de la cancha", añadió.

Además, enfatizó que "sé que en su momento el físico no lo trabajé y no me preocupaba de eso, pero ahora soy un jugador más maduro, más completo, me preocupo de cada detalle y este paso a Argentina es importante y tengo que estar preparado para todo".

Por último, Palacios se refirió a Juan Román Riquelme, quien fue el gran responsable de su llegada al conjunto boquense: "Conversé con él cuando estuve allá, ahora me mandó un mensaje de Año Nuevo y espero responderle dentro de la cancha por todo lo que me buscó y todo lo que hizo para poder llevarme a Boca".

