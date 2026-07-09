Carlos Palacios jugó su primer partido del año en triunfo de Boca Juniors sobre Atlético Paranaense

La espera terminó para Carlos Palacios, quien finalmente pudo disputar su primer partido del año con Boca Juniors. Luego de perderse todo el primer semestre debido a una compleja lesión, el delantero chileno reapareció en la victoria por 1-0 del cuadro xeneize sobre Atlético Paranaense, en un amistoso de intertemporada.

El atacante nacional ingresó a los 67 minutos, en reemplazo de Santiago Ascacibar, dejando atrás varios meses de inactividad a causa de una sinovitis en la rodilla derecha, lesión que sufrió en enero y que posteriormente lo obligó a someterse a una operación a mediados de febrero.

Por su parte, Williams Alarcón también tuvo participación en el compromiso. El mediocampista chileno ingresó a los 57 minutos, sumando minutos con la camiseta del conjunto boquense.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Boca Juniors se quedó con el triunfo gracias al único gol de Lautaro Blanco, a los 27 minutos. En tanto, Atlético Paranaense terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión del arquero Aderbar Santos, a los 59', luego de golpear a Leonel Flores.

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