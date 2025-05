Carlos Palacios espera ser convocado nuevamente a la Roja: "Ojalá se pueda dar una vuelta a la selección"

Pese a brillar durante los últimos meses con la camiseta de Boca Juniors, Carlos Palacios ha estado fuera de la órbita de la Selección chilena luego de su bullada salida de la concentración en medio de la doble fecha de las Clasificatorias en octubre.

Así y todo, el formado en Unión Española no pierde la esperanza de retornar a la Roja y así lo hizo saber en entrevista con TNT Sports, donde dejó en claro que su objetivo es volver a ponerse la camiseta del "Equipo de Todos".

"No depende de mí, sé que ahora hay una fecha FIFA que puede marcar mucho si se ganan los dos partidos. Obviamente siempre quiero jugar. Es un placer, un privilegio y un orgullo", comentó el mediocampista ofensivo en el programa "Pelota Parada".

En la misma línea, la "Joya" remarcó que "uno representa a los hijos, a los amigos, al barrio y la comuna. Lo espero y estoy en uno de los equipos más importantes del continente. Me siento cómodo y lo demuestro dentro de la cancha. Ojalá se pueda dar una vuelta a la selección. Sería hermoso, pero hay que esperar a ver qué pasa".

Con respecto a su presente en el conjunto "xeneize", el oriundo de Renca detalló que "acá juego libre, a veces me cargan a una banda. Siento que acá me he hecho más completo. Con tal de jugar, sería feliz".

El futbolista de 24 años se refirió a la crisis futbolística que atraviesa su exclub, Colo-Colo. "Se hace difícil cuando las cosas no van bien, espero que puedan salir de esta mala racha. Hay grandes jugadores, un gran cuerpo técnico, aparte que Colo-Colo es muy grande y siento que si las cosas andan bien, todo va a mejorar y van a poder sacar las cosas adelante", señaló.

Asimismo, reconoció que "es difícil pasar momentos así, cuando las cosas no se dan y empiezan a hablar cosas, se empiezan a hacer mala cabeza todos adentro, eso te provoca ansiedad que las cosas no vayan bien, pero bueno, esperemos que pase esa tormenta".

Por último, Palacios salió en defensa del cuestionado técnico albo Jorge Almirón y aseguró que "para mí es una persona especial por como fue conmigo. Y él lo sabe. No tiene discusión la clase de entrenador que es y como persona es muy importante. El otro día le dejé un mensaje y yo sé que él tiene ganas de revertir la situación. Sé que lo puede lograr".

PURANOTICIA