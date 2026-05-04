Carlos Caszely y su tajante razón para no integrar la directiva de Blanco y Negro: "No soy perrito de auto"

La reciente conformación de la cúpula dirigencial de Blanco y Negro generó diversas reacciones. Luego de que el miércoles se definiera la nueva mesa directiva en la Junta Ordinaria de Accionistas, instancia donde además se ratificó a Aníbal Mosa en la presidencia de la concesionaria que administra a Colo-Colo, el histórico exgoleador del "Cacique", Carlos Caszely, abordó el panorama administrativo de la institución.

En la antesala de lo que fue el triunfo de los albos ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, el otrora mundialista con la Selección chilena analizó las promesas del timonel. "Cuando estaban los dos bloques, él (Mosa) siempre decía ‘tengo que consultar o preguntar’. Habló que va a potenciar el fútbol, habló del estadio, habló de potenciar a las mujeres. Si lo hace ojalá en favor de todos los colocolinos, me parece muy bien", manifestó.

Otro de los puntos que tocó el "Rey del metro cuadrado" fue la llegada de Jaime Pizarro a la testera. Al respecto, el exdelantero valoró su trayectoria señalando: "Jaime es un fenómeno, admirable, porque ha pasado por todos lados. Ojalá lo haga bien, así como todos los que trajeron al nuevo directorio".

Al ser consultado sobre si fue llamado para ser parte de la actual directiva de Blanco y Negro, el referente colocolino fue categórico para descartar dicha opción. "No, a mí no me llaman. Yo no soy perrito de auto. Yo, normalmente, las cosas que tengo que decirle las digo en la cara. Así que no, no me va a llamar. Pero sí hablamos siempre, no tengo problema", aseveró.

Para finalizar sus declaraciones, Caszely dejó en claro que su vínculo con la institución trasciende cualquier puesto formal y que mantiene un trato cordial con la dirigencia. "Estoy muy bien, tengo el cariño de todo el pueblo colocolino y con eso me basta. No necesito un cargo para que la gente me pida una foto, un autógrafo o un saludo. La relación con Mosa es buena, no tengo problema con ningún director", concluyó.

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