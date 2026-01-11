Carlo Villanueva refuerza a La Calera tras destacada campaña en Huachipato

Unión La Calera oficializó este sábado la llegada del volante Carlo Villanueva, formado en Colo Colo, como parte de su plan de refuerzos para la temporada 2026. El jugador llega proveniente de Huachipato, donde tuvo un rol destacado y dejó una marca imborrable con su gol decisivo en la final de la Copa Chile ante Limache.

Durante su paso por Huachipato, Villanueva disputó 21 partidos oficiales, anotando cuatro goles y entregando una asistencia, mostrando capacidad ofensiva y versatilidad en el mediocampo. Su desempeño lo convirtió en uno de los jugadores más regulares del equipo acerero, a pesar de alternar titularidad bajo la dirección de Jaime García.

El gol agónico que marcó ante Limache será recordado como un momento clave de su carrera, ya que permitió que el partido se definiera en penales, consagrando finalmente a Huachipato como campeón de la Copa Chile. Este antecedente fortalece la expectativa de su aporte a Unión La Calera, especialmente en situaciones de alta presión y definición.

Con la incorporación de Villanueva, Unión La Calera completa su décimo refuerzo para la temporada, sumándose a Nicolás Avellaneda, Matías Campos, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Nicolás Palma, Rodrigo Caseres, Juan Requena y Francisco Pozzo, consolidando un plantel competitivo y equilibrado para afrontar los desafíos del torneo 2026.

El mediocampista se integrará de inmediato al grupo y buscará ganarse un lugar en el esquema del técnico, aportando creatividad, llegada al área y experiencia en partidos decisivos, elementos que serán clave para que Unión La Calera cumpla sus objetivos en el campeonato nacional y copas internacionales.

PURANOTICIA