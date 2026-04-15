Caputto tras triunfo de Coquimbo en Lima: “Golpeamos en los momentos justos”

Por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, la escuadra de Coquimbo Unido logró abrazarse por primera vez en el certamen. En su expedición a Lima, el elenco "pirata" se impuso en condición de visita por 2-0 frente a Universitario de Perú, sellando así una excelente jornada internacional.

Una vez consumado este importante festejo, Hernán Caputto, entrenador del cuadro aurinegro, se tomó un momento para valorar lo conseguido en tierras incaicas, dejando en claro que el resultado se debe tomar con tranquilidad y mesura.

Durante su diálogo con los medios en la conferencia de prensa, el estratega entregó sus impresiones iniciales del duelo: "Estamos contentos, a priori es difícil hacer un análisis tan profundo. Golpeamos en los momentos justos, a veces se da y otras no. El más fuerte fue en el segundo tiempo, ese fue duro y nos generó una mejor organización".

Respecto a las modificaciones tácticas implementadas durante el desarrollo del compromiso, el director técnico del conjunto nortino profundizó en su lectura del juego. "Después intentamos poner tres volantes, porque sentimos que nos tenían la pelota en el medio, entonces era importante sostener eso y sabíamos que íbamos a tener alguna contra", complementó.

Para cerrar su intervención, el DT dedicó palabras de reconocimiento al desempeño y la actitud mostrada por sus pupilos. "Se fueron desgastando algunos jugadores que es normal. Como siempre, los que entran son una solución, eso habla del equipo, de las ganas y el hambre", concluyó.

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