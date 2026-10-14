Caputto tras suspensión de la final de la Copa de La Liga: "Es algo que se pudo haber prevenido"

La ANFP volvió a suspender la final de la Copa de La Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins. Esta vez, el organismo de Quilín decidió postergar el encuentro, que estaba programado para este viernes 16 de octubre en el Claro Arena, luego de que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizara su realización.

Uno de los que reaccionó a la decisión fue Hernán Caputto, técnico del cuadro "pirata", quien se tomó con mesura la suspensión del compromiso frente al conjunto celeste.

En conversación con Redgol, el estratega manifestó: "La verdad es que la prioridad es lo que ha ocurrido en el ultimo tiempo, pero es algo que se pudo haber prevenido, sobre todo tener claro el lugar de la final pero ya está, hay que encontrar una fecha, que sea la mejor, se cierra el calendario, pero ojalá todo esto no traiga inconveniente a las personas, la gente, pero en todo el país, no solo en Santiago, acá en el norte también".

"A veces uno opina de este lado, se intentó, pero hay que prevenir, es un torneo nuevo que en julio definió los finalistas y tiene algo importante que es estar en competencia internacional y todos queremos estar", añadió.

Finalmente, el entrenador insistió en la necesidad de reprogramar el encuentro y encontrar una fecha adecuada para ambos equipos. "Lo importante es que se busque una fecha, vi el calendario, ambos equipos estamos queriendo escalar en el torneo, en Copa Chile estamos en zona de avanzada y tenemos que jugar varios partidos entre semanas".

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