Caputto destaca el carácter de Coquimbo Unido tras agónico empate en su estreno en la Libertadores

Con una igualdad 1-1 conseguida en los últimos suspiros del encuentro frente a Nacional de Uruguay, se concretó el estreno de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026. El actual monarca del balompié nacional disputó este primer desafío continental en el césped del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Una vez finalizado el compromiso, Hernán Caputto, estratega del elenco "pirata", entregó sus impresiones, dejando en evidencia su tranquilidad tanto por el marcador obtenido como por el nivel mostrado por sus dirigidos en la cancha.

En su análisis, el director técnico fue enfático al señalar: "Era demasiado haber perdido el partido, hubiese sido injusto. El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega del equipo, principalmente. La idea sigue latente y es clara, de buscar el partido independiente del rival y de la competencia. Hace muchísimo tiempo que no estábamos en esta competencia, había muchos jugadores que no han jugado y mostraron una jerarquía muy grande".

En la misma línea, el entrenador valoró la actitud demostrada por el plantel durante el desarrollo del juego. "Eso es lo que impregna al equipo, lo que tiene el club y la ciudad. Me imagino que eso a la gente le gusta y a uno también, pero estoy contento por el juego. Intentamos, siempre fuimos desde atrás, nos metieron un gol de balón detenido, donde ellos son fuertes, pero ante eso nos repusimos, pudimos buscar variantes y creo que lo rescatable es la intensidad del equipo durante todo el tiempo. Eso es fantástico, me gusta", profundizó.

Finalmente, al abordar el panorama del Grupo B, zona donde también compiten Universitario y Deportes Tolima, el adiestrador proyectó el futuro del equipo asegurando que "cada punto va a ser importante, seguro ahora quedamos todos iguales en el grupo, pero independiente de eso, están todos bien. Vamos a recuperar a algunos jugadores y ya pensar en lo que viene. Me hubiese encantado ganar, pero no perder como se había dado, creo que es bueno".

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