Capitán de Palestino celebró nuevas luminarias del Municipal de La Cisterna: "El club está creciendo"

El lunes se cerró la 26° fecha del Campeonato Nacional con el triunfo de Palestino por 2-1 sobre Deportes Limache en el estadio Municipal de La Cisterna.

El cotejo hizo historia, porque se estrenaron las nuevas luminarias del recinto, que por primera vez albergó un partido en horario nocturno.

Bryan Carrasco, capitán del conjunto árabe, valoró la inversión realizada por el club y expresó: "Fue un triunfo trabajado, a veces eso a la gente no le gusta, porque parece que el partido es de ida y vuelta. Lo bueno es que se dejaron los tres puntos, y qué mejor que ganar para inaugurar esta iluminación artificial".

Sobre este nuevo horario, sostuvo: "Es raro, pero en la semana entrenamos dos veces con la luz para ver si encandilaba o no, sobre todo a los arqueros, para cortar los centros. La verdad es que nos gusta este horario, con la cancha rápida y de noche, para que la gente pueda venir. El club está creciendo. Las buenas campañas que hemos hecho y las copas internacionales también han ayudado mucho. Es una ola de cosas positivas que el club ha sabido atesorar, y hoy hacen esta inversión que le hace muy bien al fútbol chileno".

Además, añadió: "Jugar a las tres de la tarde era complicado, se hacían los partidos lentos y a la gente no le gustaba venir por el calor. Ahora creo que, jugando de noche, va a venir más gente saliendo de sus trabajos".

Por último, Carrasco se sumó a los aplausos para el campeón Coquimbo Unido: "Quiero felicitar a Coquimbo, lo que hicieron fue anormal. Todos decíamos 'ahora se caen', y al final se mantuvieron firmes. Es un mérito para los jugadores y el cuerpo técnico, que están haciendo las cosas bien".

