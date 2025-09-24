Capitán de Lanús: "La U y Alianza van a ser rivales difíciles"

Carlos Izquierdoz mostró sus respetos tanto a azules como íntimos, aunque destacó especialmente lo hecho por el cuadro laico en su llave ante Independiente de Avellaneda.
La noche del martes, Lanús igualó con Fluminense en el estadio Maracaná y timbró su boleto a las semifinales de Copa Sudamericana, instancia donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, la cual se definirá mañana en Coquimbo.
En vísperas de conocer a su adversario en la próxima instancia, el capitán del conjunto granate, Carlos Izquierdoz, dialogó con ESPN Argentina y expresó su respeto a azules e íntimos.
"La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles", aseguró el ex defensa de Boca Juniors.
En la misma línea, el zaguero de 36 años destacó que "a la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria".
PURANOTICIA